Таможенные платежи в Абхазии за четыре месяца 2021 года превысили план

План за первый квартал 2021 года по объему начисления таможенных платежей был выполнен на 113%.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. За первый четыре месяца 2021 года таможенные платежи составили 719,0 миллионов рублей при плане в 615,2 миллиона рублей, сообщает Государственный таможенный комитет республики.

Таким образом плановый показатель на четыре месяца этого года выполнен на 117%.

По состоянию на 1 мая объем начислений таможенных платежей за апрель составил 221,0 миллион рублей, план по таможенным платежам за апрель выполнен на 127%.

Ранее сообщалось, что план за первый квартал, составляющий 441,8 миллиона рублей, по объему начисления таможенных платежей за первый квартал 2021 года выполнен на 113% и составил 498,1 миллиона рублей.

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