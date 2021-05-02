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Аслан Бжания поздравил православных христиан с Пасхой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Православные христиане в воскресенье 2 мая отмечают Пасху — Воскресение Христово, в том числе в Абхазии.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан с праздником святой Пасхи, со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент пожелал всем жителям Абхазии здоровья, мира и благополучия.

"Амшаҧы (Пасха), для абхазов издревле является одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников. В этот день в каждом доме накрывают праздничный стол, ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям", - говорится в поздравлении.

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на воскресенье второе мая.

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