Аслан Бжания поздравил православных христиан с Пасхой

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан с праздником святой Пасхи, со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент пожелал всем жителям Абхазии здоровья, мира и благополучия.
"Амшаҧы (Пасха), для абхазов издревле является одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников. В этот день в каждом доме накрывают праздничный стол, ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям", - говорится в поздравлении.
Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на воскресенье второе мая.
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