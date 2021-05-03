Рекордное количество туристов посетило Рицинский парк в первых числах мая

В период с 1 января по 30 апреля 2021 года для посещения Рицинского национального реликтового парка было продано билетов на сумму около 24 миллионов рублей.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. За 1 и 2 мая Рицинский национальный реликтовый парк посетили 3234 человека, рассказал в интервью радио Sputnik директор парка Адамур Багателия.

По его словам, гости приобрели билеты на сумму 1 550 000 рублей.

"Поток людей увеличен в разы. Со времен существования Национального парка такого количества людей в этот период не было никогда. Думаю, это связано, с тем, что из-за пандемии закрыли весь мир, в том числе курортные страны", - добавил он.

Багателия отметил, что руководство нацпарка было предупреждено о том, что в майские праздники объект посетит большое количество людей, поэтому территорию подготовили для приема гостей – проводятся работы по асфальтированию дороги, которая должна быть отремонтирована до конца мая в случае благоприятной погоды. Стоимость ремонтных работ – 30 миллионов рублей, финансирование будет за счет средств парка.

"Также была произведена глубокая обрезка деревьев, видимость водителям улучшилась. Все угрожающие, нависающие деревья вырублены, отмыты бордюры, налажено водоснабжение, энергоснабжение, вывоз мусора. Инспекторы лесной охраны переведены в ежедневный рабочий режим, ведется охрана общественного порядка, мусор будет ежедневно собираться", - рассказал он.

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.

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