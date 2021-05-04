Ромео и Джульетта в "Прайде": два верблюжонка появились в сафари-парке в Аацы

На сегодня в "Прайде" восемь взрослых львов и три подростка, одному из которых полтора года, двум по восемь месяцев, также в сафари-парке живет около 60-ти барашков.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два верблюжонка появились в сафари-парке "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района, сказала в интервью Sputnik администратор парка Нина Арутюнян.

"В скором времени в России будут запрещены цирковые выступления с животными, поэтому, наши товарищи из Владикавказа предложили отдать нам двух верблюдов, таким образом животные у нас оказались", - отметила она.

Животные еще совсем юные, мальчику и девочке всего по полгода и зовут их Ромео и Джульетта.

"Они питаются травкой, сеном, овощами, фруктами, хлебушком. Это обыкновенные домашние животные, они не дикие, очень многие думают, что верблюд ходит только где-то по пустыне в Африке. У них все хорошо со здоровьем, просто сейчас у них линька, поэтому кажутся худыми", - подчеркнула Нина Арутюнян.

Верблюжат привезли в Абхазию больше недели назад и сейчас они находятся в вольерах вместе с барашками, добавила администратор сафари-парка.

Как рассказывал Sputnik один из соучредителей сафари-парка "Прайд" Олег Кононов, этот проект был реализован в Абхазии с целью пристроить зверей после того, как от них отказываются бывшие владельцы, и зверей, которые не поддаются дрессировке в цирке.