ГУДАУТА, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка архивных фотографий Героя Абхазии Сергея Дбар прошла в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии, который носит его имя, во вторник 4 мая.

Кавалер Ордена Леона Джамал Авидзба вспомнил, каким Дбар был военачальником и какой он внес вклад в достижение победы в годы войны с Грузией. По его рассказу, Дбар был одним из тех, кто умел воодушевить бойцов и дать им важные, необходимые в столь сложное для страны время, советы.

"Было трудно. Мы не знали, что делать, куда идти, и кто нам противостоит. Каждый взял с собой, что имел из оружия, и пошел защищать свою Родину. Нам сказали собраться у санатория "Волга" и после обеда мы услышали голос Сергея, который попросил нас выстроиться в линию. Он сказал, что грузинский десант высадился в Гагре, и мы должны дать им отпор – приказал выйти из строя тем, кто добровольно готов пойти на это. Насколько я помню, вызвалось около 25 человек с оружием. Нас посадили в автобус и повезли в Бзып, чтобы не дать пройти вглубь страны врагу, который на тот момент уже занял Гагру", - поделился Авидзба.

Он добавил, что Сергей Дбар организовал штаб в здании сельской администрации, где принимались тактические решения. То, как он разговаривал, вел себя, подчеркнул Авидзба, заставило неопытных бойцов поверить ему и они договорились, что будут выполнять все его приказы.

© Sputnik / Бадри Есиава Выставка памяти Героя Абхазии Сергея Дбар прошла в музее Гудауты

Благодаря стратегии Дбар, его решениям и приказам абхазской армии удалось отбить Гагру у противника и вернуть контроль над ней, отметил ветеран.

"Он снова нас собрал уже в освобожденной "старой" Гагре и сказал, что надо идти дальше до границы Псоу. Мы воодушевлялись от одного взгляда на него, он давал мудрые и полезные в бою советы. Сергей часто говорил нам не торопиться и прислушиваться к нему, и мы это делали. Позиций у противника было много, и он шел впереди нас, помогал нам. Таким образом мы освободили Гагру", - сказал Авидзба.

После освобождения Гагры Сергея Дбар назначили начальником Генерального штаба вооруженных сил Абхазии. Шла подготовка к операции по освобождению от врага столицы республики. Первые попытки не увенчались успехом, а Мартовское наступление стало самым кровопролитным за весь период войны. По словам Авидзба, Сергей Дбар тяжело перенес эту военную неудачу, но сумел собраться с духом и продолжить свою миссию.

Он заново сформировал отряды и назначил новых военачальников. Во время операции по освобождению Сухума Дбар и его боевые товарищи вышли к столице через холмы.

"Он хоть и не был обязан идти с нами, но все же всегда был рядом с нами. В день, когда мы освобождали здание Совета министров, он шел впереди всех. Тогда он сказал: то, что мы возьмем Сухум, сомнений нет. Нужно, чтобы кто-то из абхазов поднял флаг над зданием. Так и сделали. Свалили вниз грузинский флаг и водрузили абхазский", - поделился Авидзба.

На выставке прозвучали песни, посвященные Сергею Дбар, в исполнении ансамбля "Рица", а также стихотворения памяти Сергея Дбар и Султана Сосналиева, которые прочитали ученица школы села Джирхва Элона Чехидзе, педагог Лана Чичба и студентка Абхазского госуниверситета Адель Царгуш.

Студент АГУ Сабыда Агрба зачитал отрывок из выступления первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, где он говорил о Дбар.

"Сергей Платонович приехал в Абхазию незадолго до войны, оставив перспективную службу на Северном Кавказе, потому что понимал, что Родина нуждается в нем. Сергеем Платоновичем очень многое сделано до войны. Его военные заслуги известны всему нашему народу. На мой взгляд, он внес выдающийся вклад в нашу победу. Мне понятны слова, сказанные им после освобождения Сухуме: теперь можно спокойно умереть", - процитировал студент Владислава Ардзинба.

Выставку посетили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, главы министерств и госучреждений, руководители городов и районов страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие, общественность и члены семьи Сергея Дбар.

Младшая его сестра Роза Дбар поделилась воспоминаниями о том, каким был ее брат. По ее словам, он был спокойным и мягким по характеру человеком, но слово его для Розы было законом.

"Я младше Сергея на пять лет и даже уже в зрелом возрасте я никогда не шла наперекор ему. Всегда слушалась. Когда он решил стать военным, семья очень расстроилась. Тогда, чтобы поступить в военную академию, нужно было два года проработать на колхозе. Брат нашего отца тоже был военным и, мне кажется, что Сергей взял пример именно с него, пошел по стопам дяди. Когда тот приезжал домой, брат не отходил от него, слушал внимательно, везде с ним был", - рассказала Роза Дбар.

В годы войны в Абхазии семья редко виделась с Сергеем Дбар. Впервые он появился дома спустя два месяца после начала боевых действий.

"Он всегда испытывал душевную боль за погибших ребят. Не мог без слез смотреть телевизор, когда показывали военные события. Вставал и уходил", - сказала она.

Один из организаторов выставки, сотрудник гудаутского музея Гугуца Джикирба вспомнила, что Сергей Дбар по пути домой часто приезжал к музею с гостинцами для работников учреждения, но никогда туда не заходил.

"Однажды он сказал: покуда вы поднимаете имя погибших, у вас не будет горя. Пока вы говорите имена погибших, Абхазия будет жить. Когда я смотрю в их глаза (на фотографиях - прим.), у меня наворачиваются слезы. Поэтому я не захожу к вам", - поделилась Джикирба.

Генерал-лейтенант Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Советский и абхазский военачальник, участник Отечественной войны народа Абхазии и Герой Абхазии. Несколько лет занимал должность заместителя Министра обороны Абхазии.

Сергей Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 года в Сухуме.