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Российские военные в Абхазии поздравили ветерана с Днем Победы

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Музыканты военного оркестра исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет - "День Победы", "Катюша" и другие, а также подарили именные подарки.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и военного оркестра соединения в Абхазии поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-й годовщиной Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной, где организовали для нее персональный уличный выездной концерт.

От лица командования базы Валентине Ефимовне были переданы именные подарки от военнослужащих.

"Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил временно исполняющий обязанности командира российской военной базы майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития военнослужащие пожелали Валентине Ефимовне крепкого здоровья, счастья и вручили памятные подарки – цветы, торт, продуктовый набор, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей юнармейского отряда базы.

В беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.

На фронты Великой Отечественной ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.

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