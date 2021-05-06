Военные российской базы в Абхазии поздравили ветерана с 76-й годовщиной Победы

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Артюха Филиппа Ивановича с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
- Супруги Любовь и Филипп Артюх на Сухумской набережной.© Foto / из архива семьи Артюх
- Ветеран ВОВ Филипп Артюх играет на балалайке.© Foto / из архива семьи Артюх
- Супруги Артюх Филипп и Любовь© Sputnik / Томас Тхайцук
Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, где под окнами его дома организовали выездной концерт. Филипп Иванович прослушал исполненные лично для него военными музыкантами музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.
От лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.
В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.
Филипп Артюх в 17-летнем возрасте отправился на фронт, попал на Кавказ. В 1942 году был ранен. После госпиталя Артюх начинал мирную жизнь в Абхазии, где он нашел свою судьбу - Любовь.
Ветеран Филипп Артюх был героем пректа Sputnik Абхазия Лица Победы, и ему был посвящен отдельный сюжет.