Военные российской базы в Абхазии поздравили ветерана с 76-й годовщиной Победы

Военные музыканты организовали для ветерана персональный концерт под окнами его дома и подарили памятные подарки.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Артюха Филиппа Ивановича с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Супруги Любовь и Филипп Артюх на Сухумской набережной. © Foto / из архива семьи Артюх

Ветеран ВОВ Филипп Артюх играет на балалайке. © Foto / из архива семьи Артюх

Супруги Артюх Филипп и Любовь © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Foto / из архива семьи Артюх Супруги Любовь и Филипп Артюх на Сухумской набережной.

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, где под окнами его дома организовали выездной концерт. Филипп Иванович прослушал исполненные лично для него военными музыкантами музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.

От лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.

В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Филипп Артюх в 17-летнем возрасте отправился на фронт, попал на Кавказ. В 1942 году был ранен. После госпиталя Артюх начинал мирную жизнь в Абхазии, где он нашел свою судьбу - Любовь.

Ветеран Филипп Артюх был героем пректа Sputnik Абхазия Лица Победы, и ему был посвящен отдельный сюжет.