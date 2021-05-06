02:06 07 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.58
  • EUR89.68
Поиск

План обеспечения безопасности туристов в Гагре представили министру МВД

© Foto / сайт МВД Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
18430
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210506/1032367172/Plan-obespecheniya-bezopasnosti-turistov-v-Gagre-predstavili-ministru-MVD.html

Министр МВД Абхазии Дмитрий Дбар провел выездное рабочее совещание с личным составом УВД по Гагрскому району. Обсуждалась готовность к турсезону.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Штаб УВД по Гагрскому району представил план расстановки сил и средств, разработанный для обеспечения общественного порядка на территории курорта и безопасности туристов во время летнего сезона. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Отмечается, что по всем туристическим маршрутам будут задействованы экипажи дорожно-патрульной службы, пешие патрули, круглосуточно будут работать дежурные оперативно-следственные группы.

Глава МВД Дмитрий Дбар отметил, что особое внимание будет уделяться работе блока криминальной милиции. По его словам, милиция общественной безопасности должна максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах.

Дбар подчеркнул, что каждый сотрудник милиции должен проявлять профессиональное и тактичное отношение к туристам.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика
Вакцина от ковида и автомат Калашникова: Путин сказал, что у них общего
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться