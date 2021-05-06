План обеспечения безопасности туристов в Гагре представили министру МВД

Министр МВД Абхазии Дмитрий Дбар провел выездное рабочее совещание с личным составом УВД по Гагрскому району. Обсуждалась готовность к турсезону.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Штаб УВД по Гагрскому району представил план расстановки сил и средств, разработанный для обеспечения общественного порядка на территории курорта и безопасности туристов во время летнего сезона. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Отмечается, что по всем туристическим маршрутам будут задействованы экипажи дорожно-патрульной службы, пешие патрули, круглосуточно будут работать дежурные оперативно-следственные группы.

Глава МВД Дмитрий Дбар отметил, что особое внимание будет уделяться работе блока криминальной милиции. По его словам, милиция общественной безопасности должна максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах.

Дбар подчеркнул, что каждый сотрудник милиции должен проявлять профессиональное и тактичное отношение к туристам.

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