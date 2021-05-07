Гудаутский ковидный госпиталь переполнен пациентами с коронавирусом

За все время эпидемии COVID-19 в Абхазии выявлено 14743 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13660 человек, 222 скончались.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Количество пациентов с COVID-19 в Гудаутской центральной районной больнице увеличивается, ситуация очень сложная, сказала в интервью Абхазскому телевидению врач-реаниматолог Мадина Дасания.

"Больница переполнена, если к нам поступят больные, нуждающиеся в лечении в реанимации, нам некуда их уложить. В этом случае придется использовать кушетку или топчан, несмотря на то, что такие пациенты должны лежать в реанимационных кроватях, в случае необходимости придется прибегнуть и к этому", - заметила она.

Сейчас в инфекционном отделении пациентов не принимают из-за недостатка врачей, говорит доктор.

"Недостаточно врачей. Инфекционное отделение можно открыть, но там должны находиться медсестра, лечащий врач, санитарка, дежурный врач, которые должны оказывать помощь пациентам", - сказала Дасания.

Из-за нехватки персонала медикам приходится выполнять и работу санитаров в том числе.

"Санитары приходят, но их мало, в одной палате должно быть по одной медсестре и санитарке, но такой возможности нет. Что касается медикаментов, они у нас есть, это отмечают и наши коллеги, которые приезжают из России. Про вакцинацию кто-то говорит, что нужно делать, кто-то считает иначе, но я считаю, что вакцинироваться обязательно надо", - заметила она.

Врач-реаниматолог призвала население республики беречь себя во время проведения праздничных мероприятий в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 49 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.