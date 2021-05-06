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Праздник Великой Победы: как будут праздновать 9 Мая в Абхазии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно празднуется во всех городах и районах Абхазии. Список массовых и праздничных мероприятий ко Дню Победы в афише Sputnik.

Sputnik

Сухум

© Sputnik / Томас Тхайцук
Черно-белая история: фотовыставка ко Дню Победы открылась в Абхазии

Подготовка к празднованию в столице началась с 3 мая. В этот день состоялся праздничный концерт Государственного камерного оркестра Абхазии и Государственной капеллы Москвы.

Фотовыставка "Лица Победы. Наша память и гордость" с участием ветеранов войны состоялась в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 5 мая.

Там же 6 мая прошел кинопоказ советских военных фильмов для учащихся сухумских школ.

День Победы в Сухуме начнется с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в 10:00 и митинга. В 11:00 последует торжественный марш военных  Абхазии и России. В 9:00 начнется традиционное шествие "Бессмертного полка". В 14:00 стартует акция велопробега "Спасибо деду за Победу". В течение дня в городе будут проводиться праздничные мероприятия с музыкой и песнями военных лет.

Гагра

Торжественные мероприятия в Гагре начнутся с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в павильоне в 10:00. После окончания возложения там же пройдет концерт с участниками танцевальных ансамблей. В конце мероприятия ветеранам будут вручены памятные подарки.

Гудаута

В 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке имени В.И. Ленина. После чего в 11:00 жители Гудаутского района направятся в село Дурипш, где пройдут традиционные конные скачки в честь празднования Дня Победы.

Гулрыпш

Празднование Дня Победы в Гулрыпшском районе начнется с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Далее, в 12:00, возле памятника рядом с санаторием Смецкого состоится концерт с участием танцевальных коллективов и школьных групп. Жители Гулрыпшского района смогут принять участие в велопробеге "Спасибо деду за Победу", который состоится 9 мая. Вечером 9 мая состоится праздничный салют и традиционный спуск венка в море.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дротики, футбол и скачки: конноспортивные соревнования в селе Кутол
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Очамчыра

В Очамчырском районе праздничные мероприятия начались с проведения конноспортивных соревнований в селе Кутол 1 мая. Церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Очамчыре состоится 9 мая. В 11:00 в городе пройдет праздничный концерт с участием школьных групп и танцевальных коллективов города.

Ткуарчал

Празднования Дня Победы в Ткуарчале начнутся с возложения цветов к памятнику солдатам 1941-1945 годов в 12:00. Сразу после возложения жители города направятся во Дворец культуры на праздничный концерт.

Гал

"Победное" утро в Гале начнется с массовых мероприятий на центральной площади города под музыку военных лет. Состоятся детские игры, выставка рисунков на военную тематику, рисунки на асфальте. В Гале память героев Великой Отечественной войны почтут акцией "Бессмертный полк" и митингом на центральной площади в 12:00. В 12:30 жителей ждут показательные мероприятия с участием российских пограничников.

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