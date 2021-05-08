В Сухуме почтили память Юрия Воронова

Выдающийся ученый ахеолог, политик и общественный деятель Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года. Сегодня в Абхазии отмечают 80-летие со дня его рождения.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В столице Абхазии почтили память ученого и политика Юрия Воронова в день его рождения 8 мая. К могиле ученого возложили цветы общественность и руководство Абхазии, после чего состоялся митинг памяти, сообщается на сайте администрации Сухума.

Юрий Воронов похоронен в Сухуме в сквере рядом с Абхазским госмузеем. Там же сегодня разместили экспозицию фотографий из жизни и археологической деятельности Воронова.

В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, ученые, студенты и школьники.

Юрий Воронов родился в селе Цебельда Гулрыпшского района Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года. В 1971 году стал кандидатом исторических наук, в 1985 защитил докторскую диссертацию, стал профессором Абхазского государственного университета. Возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.

В 1990-1995 годах Воронов был депутатом Верховного Совета Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии вел информационную борьбу по защите интересов Абхазии, давал интервью, участвовал в переговорном процесс. В послевоенное время былбыл вице-премьером в Совете Министров Абхазии. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии. Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.