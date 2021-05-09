День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно празднуется во всех городах и районах Абхазии.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навсегда вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага и гордиться примером самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам нашими ветеранами", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что в Абхазии всегда будут гордиться вкладом в Великую Победу.

"Наша страна отправила на фронт более пятидесяти тысяч солдат, из которых более семнадцати тысяч приняли достойную смерть на полях сражений, двадцать два наших соотечественника удостоены высшей степени отличия – Герой Советского Союза", - отметил президент.

Подвиг советского солдата послужил примером патриотизма и в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годом, добавил Бжания.

Глава государства пожелал ветеранам здоровья, счастливых долгих лет жизни и оставаться "много лет в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе патриотизма, любви к своей Родине".

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