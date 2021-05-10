Две пациентки с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14834 человека. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13823 человека.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Две пациентки с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском ковид-центре, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Женщина 1933 года рождения умерла 10 мая, женщина 1938 года рождения - 9 мая.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 39 человек из 246 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 54 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткурчалской ЦРБ 6 пациентов.