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Две пациентки с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1296)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14834 человека. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13823 человека.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Две пациентки с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском ковид-центре, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Женщина 1933 года рождения умерла 10 мая, женщина 1938 года рождения - 9 мая. 

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 39 человек из 246 протестированных в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 54 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

 

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткурчалской ЦРБ 6 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1296)

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