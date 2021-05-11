Аслан Бжания осмотрел ход строительства коттеджного комплекса в селе Тамыш

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил строящийся крупный круглогодичный туристический комплекс в селе Тамыш, осмотрел уже отстроенные коттеджи на 600 человек, сообщает пресс-служба главы государства.
Строительство объекта началось в конце октября 2020 года, речь идет о гостиничном комплексе "Тamish Village", который инвестирует российская туристическая компания "Библио-Глобус". Ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию уже в июне текущего года, сейчас строительные работы первого этапа находятся на завершающей стадии.
Аслан Бжания лично следит за ходом работ, бывал здесь и в январе, и не раз заявлял, что объект имеет колоссальное значение для всей Абхазии и в особенности для восточной ее части.
"В этом районе нет ни одного крупного туристического объекта. Как только он будет введен в эксплуатацию, здесь закипит жизнь, будут рабочие места, в школах будет больше детей, у местных жителей появится возможность зарабатывать деньги. Это не может не радовать", - сказал президент.
В сообщении отмечается, что на месте уже работают 170 человек, 150 из которых граждане республики, местные жители. Минимальный размер оплаты их труда составляет 25 тысяч рублей.
- Коттеджный комплекса в Тамыше
- Коттеджный комплекса в Тамыше
- Коттеджный комплекса в Тамыше
Строительство комплекса разделено на два этапа. Вначале введут в эксплуатацию коттеджи на 600 человек, на втором этапе дополнительно отстроят коттеджи еще на 400 человек.
Предполагается, что в новом гостиничном комплексе "Тamish Village" со всеми удобствами будет супермаркет, аптека, охраняемая стоянка, подогреваемый бассейн, благоустроенный пляж, детская площадка, ресторан.
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