Аслан Бжания осмотрел ход строительства коттеджного комплекса в селе Тамыш

Объект введут в эксплуатацию уже в июне. Территория туристического комплекса в селе Тамыш и благоустроенный пляж будут открыты для посещения.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил строящийся крупный круглогодичный туристический комплекс в селе Тамыш, осмотрел уже отстроенные коттеджи на 600 человек, сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство объекта началось в конце октября 2020 года, речь идет о гостиничном комплексе "Тamish Village", который инвестирует российская туристическая компания "Библио-Глобус". Ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию уже в июне текущего года, сейчас строительные работы первого этапа находятся на завершающей стадии.

Аслан Бжания лично следит за ходом работ, бывал здесь и в январе, и не раз заявлял, что объект имеет колоссальное значение для всей Абхазии и в особенности для восточной ее части.

"В этом районе нет ни одного крупного туристического объекта. Как только он будет введен в эксплуатацию, здесь закипит жизнь, будут рабочие места, в школах будет больше детей, у местных жителей появится возможность зарабатывать деньги. Это не может не радовать", - сказал президент.

В сообщении отмечается, что на месте уже работают 170 человек, 150 из которых граждане республики, местные жители. Минимальный размер оплаты их труда составляет 25 тысяч рублей.

Строительство комплекса разделено на два этапа. Вначале введут в эксплуатацию коттеджи на 600 человек, на втором этапе дополнительно отстроят коттеджи еще на 400 человек.

Предполагается, что в новом гостиничном комплексе "Тamish Village" со всеми удобствами будет супермаркет, аптека, охраняемая стоянка, подогреваемый бассейн, благоустроенный пляж, детская площадка, ресторан.

Читайте также: