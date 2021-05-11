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Аслан Бжания осмотрел ход строительства коттеджного комплекса в селе Тамыш

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Объект введут в эксплуатацию уже в июне. Территория туристического комплекса в селе Тамыш и благоустроенный пляж будут открыты для посещения.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил строящийся крупный круглогодичный туристический комплекс в селе Тамыш, осмотрел уже отстроенные коттеджи на 600 человек, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Строительство объекта началось в конце октября 2020 года, речь идет о гостиничном комплексе "Тamish Village",  который инвестирует российская туристическая компания "Библио-Глобус". Ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию уже в июне текущего года, сейчас строительные работы первого этапа находятся на завершающей стадии.

Аслан Бжания лично следит за ходом работ, бывал здесь и в январе, и не раз заявлял, что объект имеет колоссальное значение для всей Абхазии и в особенности для восточной ее части.

"В этом районе нет ни одного крупного туристического объекта. Как только он будет введен в эксплуатацию, здесь закипит жизнь, будут рабочие места, в школах будет больше детей, у местных жителей появится возможность зарабатывать деньги. Это не может не радовать", - сказал президент.

В сообщении отмечается, что на месте уже работают 170 человек, 150 из которых граждане республики, местные жители. Минимальный размер оплаты их труда составляет 25 тысяч рублей.

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© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
Коттеджный комплекса в Тамыше

Строительство комплекса разделено на два этапа. Вначале введут в эксплуатацию коттеджи на 600 человек, на втором этапе дополнительно отстроят коттеджи еще на 400 человек.

Предполагается, что в новом гостиничном комплексе "Тamish Village" со всеми удобствами будет супермаркет, аптека, охраняемая стоянка, подогреваемый бассейн, благоустроенный пляж, детская площадка, ресторан.

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