Аслан Бжания посетил строящийся туристический объект в селе Тамыш

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил место строящегося крупного туристического объекта в селе Тамыш. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В селе планируется строительство 150 коттеджей, каждый из которых будет состоять из двух гостиничных номеров для проживания от одного до трех туристов. Объект будет содержать инфраструктуру, необходимую для организации круглогодичного отдыха.

Здесь будут организованы: спортивный комплекс, детская площадка, подогреваемые круглогодичные бассейны для взрослых и детей. Территория туристического комплекса и благоустроенный пляж будут открыты для посещения.

Аслан Бжания отметил, что строительство такого крупного объекта имеет значение не только для села Тамыш, но и для всей Абхазии.

"Этот проект важен в целом для Абхазии. В восточной Абхазии нет объекта с таким количеством мест для размещения. Поэтому мы связываем с этим комплексом огромные надежды. Я счастлив, что большое количество моих односельчан, представителей других сел уже сейчас имеют работу, уже сейчас имеют возможность заработать деньги. Я абсолютно уверен в том, что это приведет к тому, что в села люди вернутся, закипит жизнь, в школах появятся больше детей, за это я благодарен господину Туголукову", - отметил президент.

© Foto / presidentofabkhazia Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня место строящегося крупного туристического объекта в селе Тамыш

Владелец компании "Библио-Глобус", выступающей инвестором строительства объекта, Александр Туголуков сказал, что компания заинтересована в том, чтобы в республике появились новые объекты размещения, которые будут работать круглогодично.

"С идеей о возможном открытии объекта для круглогодичного отдыха я обратился к президенту Абхазии Аслану Георгиевичу Бжания. Он меня поддержал. Мы наладили беспрецедентно эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Мы видим огромную заинтересованность государства в части привлечения инвестиций и увеличения туристического потока. Нам очень комфортно взаимодействовать. Я надеюсь, что мы не ограничимся этим объектом и будем в дальнейшем развивать в свою деятельность в Абхазии", - заметил он.

Цех по сбору коттеджей для туристического объекта в Тамыше уже открыт. На стадии подготовительных работ были обеспечены работой около 50 человек, в основном жители Тамыша и близлежащих сел. Сейчас уже приступают к активным строительным работам и количество рабочих мест будет в разы увеличено. Заработная плата составляет от 30 тысяч рублей.

Сдать объект планируется в рекордно короткие сроки - в течение 6-7 месяцев.

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