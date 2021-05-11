Аслан Бжания осмотрел новый автопарк и обмундирование сотрудников МВД

Оснащение Министерства внутренних дел Абхазии новой автомобильной техникой и обмундированием, которое было намечено на 2020 год, завершилось около месяца назад.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник 11 мая осмотрел новый автомобильный парк и обмундирование сотрудников Министерства внутренних дел республики.

Работники МВД в новом обмундировании выстроились на площади Свободы в столице, перед ними в ряд поставили автомобильную технику. По приезде президента глава Министерства внутренних дел Дмитрий Дбар показал и рассказал о новинках, появившихся в ведомстве. Глава государства интересовался техническими характеристиками автомобилей, тем, насколько они облегчат работу милиции, заглядывал внутрь машин.

"Это стало возможным благодаря тому, что реализуется один из пунктов межгосударственного договора, в соответствии с которым оказана помощь Министерству внутренних дел со стороны Российской Федерации. Такая масштабная материальная помощь никогда не оказывалась, это 49 единиц современных транспортных средств производства Российской Федерации, которые необходимы для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли свои оперативно-служебные задачи", - сказал президент Аслан Бжания.

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Помощь Российской Федерации Абхазии состоит еще в том, что с прошлого года произошло существенное увеличение заработных плат сотрудникам Министерства внутренних дел республики, зарплата была увеличена на 75%, добавил глава государства.

"Это тоже в рамках большого договора, реализуется один из его пунктов. Мы рассчитываем на то, что такая масштабная помощь со стороны государства правоохранительным органам в обязательном порядке выльется в иное качество работы. На самом деле эта помощь обоснована, она была необходима, нужно и в дальнейшем помогать сотрудникам органов внутренних дел", - отметил Бжания.

Пока в рамках Министерства внутренних дел системных преобразований еще не было, однако они готовятся, сказал президент и отметил, что к будущему году в ведомстве произойдут структурные и организационные изменения.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, обновление автомобильного парка и обмундирования сотрудников планируется проводить и впредь.