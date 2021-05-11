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Эдуард Бутба возглавил Минздрав Абхазии

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210511/1032396121/Eduard-Butba-vozglavil-Minzdrav-Abkhazii.html

Эдуард Бутба - врач-ортопед, окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова, до настоящего времени жил и работал в Москве.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания на должность министра здравоохранения республики назначен Эдуард Бутба. Он сменил на этом посту Тамаза Цахнакия, который ушел с должности по собственному желанию.

Эдуард Бутба родился в 1974 году в городе Очамчыра Абхазской АССР.

© Foto / Эдуард Бутба
Биография Эдуарда Бутба

В 1998 году окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова с квалификацией врача по специальности "лечебное дело".

Прошел клиническую интернатуру, а затем и ординатуру по специальности "травматология-ортопедия" на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА имени Сеченова.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в институте имени Пирогова по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации ФНБА России по программе "гериатрия".

Работал травматологом-ортопедом в одной из Московских клиник.

 

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