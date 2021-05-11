В Абхазии выявлено 36 заражений коронавирусом за минувшие сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 14870 человек. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13856 человек.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Коронавирус подтвержден еще у 36 из человек из протестированных 263 жителей Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 человек, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.