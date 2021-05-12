14:29 12 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.85
Поиск

Адвокат из России будет представлять интересы Ахры Авидзба в суде

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание Ахры Авидзба (38)
107 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0c/1032400199.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210512/1032400138/Advokat-iz-Rossii-budet-predstavlyat-interesy-Akhry-Avidzba-v-sude.html

В Гулрыпшском районном суде 12 мая проходит суд по делу Ахры Авидзба и четверых его охранников.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумаа удовлетворил ходатайство подсудимого Ахры Авидзба о допуске к делу еще одного защитника.

Ранее Ахра Авидзба ходатайствовал о допуске к рассмотрению дела еще одного защитника с его стороны - российского юриста Сергея Беляка. Для вынесения решения суд удалился в совещательную комнату.

До сих пор интересы Ахры Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.

В Гулрыпшском районном суде 12 мая проходит суд по делу Ахры Авидзба и его охранников. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

 

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (38)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина: один из лучших образцов исламской архитектуры средних веков
12 мая в Татарстане объявлен днем траура
Туризм в Абхазии: цены и динамика развития
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться