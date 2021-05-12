Адвокат из России будет представлять интересы Ахры Авидзба в суде

В Гулрыпшском районном суде 12 мая проходит суд по делу Ахры Авидзба и четверых его охранников.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумаа удовлетворил ходатайство подсудимого Ахры Авидзба о допуске к делу еще одного защитника.

Ранее Ахра Авидзба ходатайствовал о допуске к рассмотрению дела еще одного защитника с его стороны - российского юриста Сергея Беляка. Для вынесения решения суд удалился в совещательную комнату.

До сих пор интересы Ахры Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.

В Гулрыпшском районном суде 12 мая проходит суд по делу Ахры Авидзба и его охранников. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.