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Часть республиканской трассы от Сухума до Очамчыры будет освещена в 2021 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 12 мая провела расширенное заседание в администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Часть республиканской трассы Сухум - Очамчыра будет освещена в 2021 году, сказал начальник Управления по капитальному строительству Тимур Агрба на совещании с участием министра экономики Кристины Озган, которое прошло сегодня в администрации Очамчырского района.

"На первом этапе будет освещено 19 километров, на это будет направлено 83 миллиона. Весь объем работ рассчитан на два года", - рассказал Агрба.

Освещение республиканской трассы будет производиться за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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