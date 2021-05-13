Часть Сухума и Гудаутского района временно останутся без света 13 мая

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Подстанции "Сухум-2" и "Холодная речка" будут временно отключены в связи ремонтно-профилактическими работами 13 мая, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.
ПС "Сухум-2" будет отключена с 10:00 до 15:00.
ПС "Холодная речка" - с 12:00 до 18:00.
"Черноморэнерго" не уточняет, какие районы останутся без подачи электричества из-за отключения подстанции.
В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.
Читайте также:
- Глава "Черноморэнерго" рассказал о проблемах энергетики
- Материалы для ремонта "Ачгуары" будут доставлены в Абхазию в ближайшие дни