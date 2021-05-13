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Часть Сухума и Гудаутского района временно останутся без света 13 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (398)
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График отключений на территории Абхазии был отменен 27 апреля после окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Подстанции "Сухум-2" и "Холодная речка" будут временно отключены в связи ремонтно-профилактическими работами 13 мая, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

ПС "Сухум-2" будет отключена с 10:00 до 15:00.

ПС "Холодная речка" - с 12:00 до 18:00.

"Черноморэнерго" не уточняет, какие районы останутся без подачи электричества из-за отключения подстанции.

В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (398)

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