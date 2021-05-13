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Кадровый резерв президента будет создан в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210513/1032411250/Kadrovyy-rezerv-prezidenta-budet-sozdan-v-Abkhazii-.html

Координация работы по формированию кадрового резерва возложена на заместителя руководителя Администрации президента Зураба Каджая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Аслан Бжания издал указ об образовании кадрового резерва президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Кадровый резерв будет образован в целях обеспечения равного доступа граждан республики к государственной службе, своевременного замещения должностей в Администрации президента, Кабинете министров, органов государственного управления, содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава.

Отмечается, что в резерв будут включены:

  • государственные служащие Администрации президента, Кабинета министров, органов государственного управления в возрасте до 35 лет, имеющие опыт реализации значимых проектов;
  • финалисты конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии".

Координацию работы по формированию кадрового резерва поручили заместителю руководителя Администрации президента Зурабу Каджая.

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