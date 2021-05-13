Кадровый резерв президента будет создан в Абхазии

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Вопросы страхования туристов обсудили на форуме "Абхазия – страна души 2021" На первом туристическом форуме "Абхазия – страна души 2021" прошла панельная сессия "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия". О том, какие мнения прозвучали на встрече и о чем договорились его участники, читайте в материале Sputnik. 12

Минтуризма представило концепцию летнего сезона 2021 года в Абхазии Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021" проходит в Сухуме. В нем принимают участия эксперты в турсфере из Абхазии и России. 416