Кадровый резерв президента будет создан в Абхазии

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Аслан Бжания издал указ об образовании кадрового резерва президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Кадровый резерв будет образован в целях обеспечения равного доступа граждан республики к государственной службе, своевременного замещения должностей в Администрации президента, Кабинете министров, органов государственного управления, содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава.
Отмечается, что в резерв будут включены:
- государственные служащие Администрации президента, Кабинета министров, органов государственного управления в возрасте до 35 лет, имеющие опыт реализации значимых проектов;
- финалисты конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии".
Координацию работы по формированию кадрового резерва поручили заместителю руководителя Администрации президента Зурабу Каджая.
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