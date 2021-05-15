СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Константин Озган посмертно награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, вклад в национально-освободительное движение.

Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Константин Озган родился в селе Лыхны Гудаутского района 15 мая 1939 года. В 1978 и 1989 годах он был активным участником политических выступлений в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа его по настоянию руководства Грузии сняли с должности первого секретаря Гудаутского райкома партии. В разные годы Озган возглавлял внешнеполитическое и экономическое ведомства, был председателем Государственной налоговой службы Абхазии и вице-спикером Парламента республики. В последние годы своей жизни Константин Озган возглавлял Совет старейшин республики.

Умер Константин Озган 22 марта 2016 года.

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