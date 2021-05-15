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МЧС Абхазии

Спасатели МЧС Абхазии продолжили поиски пропавшего в горах туриста

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Спасатели продолжили движение к месту, где может находиться пропавший в горах Абхазии 64-летний Владимира Ульянова из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. 

"Наши специалисты продолжили движение к нему. Они уже перешли гору Дзыхуа. До места, где предположительно находится турист, больше 20 километров. Такую ориентировку дала группа. Мы надеемся, что он там", - уточнили в пресс-службе министерства.  

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Семь спасателей МЧС Абхазии ведут поиски пропавшего российского туриста

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимали жилье. Утром 14 мая стало известно, что они покинули республику.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.

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