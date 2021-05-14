МВД Абхазии опровергло информацию о пропаже двух туристок из России

В одном из абхазских Telegram-каналов появилась информация о том, что в республике пропали гражданки России, 18-летняя Дана Панкова и 19-летняя Кристина Селямина, которые перестали выходить на связь с родственниками вечером 12 мая.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Девушки, о пропаже которых написали в одном из Telegram-каналов, найдены, рассказал корреспонденту Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

Он уточнил, что с девушками все в порядке, они лично обратились в Совместный информационно-координационный центр МВД Абхазии и написали объяснительные.

Как говорится в объяснительных, вечером 13 мая от сотрудников МВД Абхазии девушкам стало известно, что их разыскивают родители, которые подали заявления о пропаже в правоохранительные органы России.

В объяснительной Даны Панковой говорится, что она проживает в Сочи и временно находится в Сухуме. Она отметила, что находится в Абхазии добровольно и планирует остаться в республике.

Помощник министра внутренних дел призвал жителей страны не нагнетать ситуацию, особенно в преддверии курортного сезона и руководствоваться во время распространения информации достоверными официальными источниками.

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