17:08 14 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.00
  • EUR89.62
Поиск

МВД Абхазии опровергло информацию о пропаже двух туристок из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
133720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210514/1032414253/-MVD-Abkhazii-oproverglo-informatsiyu-o-propazhe-dvukh-turistok-iz-Rossii.html

В одном из абхазских Telegram-каналов появилась информация о том, что в республике пропали гражданки России, 18-летняя Дана Панкова и 19-летняя Кристина Селямина, которые перестали выходить на связь с родственниками вечером 12 мая.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Девушки, о пропаже которых написали в одном из Telegram-каналов, найдены, рассказал корреспонденту Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

Он уточнил, что с девушками все в порядке, они лично обратились в Совместный информационно-координационный центр МВД Абхазии и написали объяснительные.

Как говорится в объяснительных, вечером 13 мая от сотрудников МВД Абхазии девушкам стало известно, что их разыскивают родители, которые подали заявления о пропаже в правоохранительные органы России.

В объяснительной Даны Панковой говорится, что она проживает в Сочи и временно находится в Сухуме. Она отметила, что находится в Абхазии добровольно и планирует остаться в республике.  

Помощник министра внутренних дел призвал жителей страны не нагнетать ситуацию, особенно в преддверии курортного сезона и руководствоваться во время распространения информации достоверными официальными источниками.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Международный день медицинской сестры: самые яркие образы в кино
Уничтожение взрывоопасных предметов российскими миротворцами в Нагорном Карабахе
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться