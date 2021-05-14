МВД Абхазии опровергло информацию о пропаже двух туристок из России

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Девушки, о пропаже которых написали в одном из Telegram-каналов, найдены, рассказал корреспонденту Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
Он уточнил, что с девушками все в порядке, они лично обратились в Совместный информационно-координационный центр МВД Абхазии и написали объяснительные.
Как говорится в объяснительных, вечером 13 мая от сотрудников МВД Абхазии девушкам стало известно, что их разыскивают родители, которые подали заявления о пропаже в правоохранительные органы России.
В объяснительной Даны Панковой говорится, что она проживает в Сочи и временно находится в Сухуме. Она отметила, что находится в Абхазии добровольно и планирует остаться в республике.
Помощник министра внутренних дел призвал жителей страны не нагнетать ситуацию, особенно в преддверии курортного сезона и руководствоваться во время распространения информации достоверными официальными источниками.
Читайте также:
-
План обеспечения безопасности туристов в Гагре представили главе МВД
-
Убрать и "причесать": как районы Абхазии готовятся к встрече с туристами
-
Опорный пункт милиции откроют в Очамчырском районе