Российский режиссер об Абхазии: далеко не все живут в такой красивой стране

Кинофестиваль "Хрустальный источникЪ из Русского дома" открылся в Сухуме в пятницу 14 мая показом ленты российского режиссера Максима Дашкина "На дальних рубежах".

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Российский режиссер Максим Дашкин высоко оценил потенциал Абхазии, как страны, где можно снимать хорошее кино, об этом он рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik.

"То, что я увидел за 24 часа пребывания здесь – это потрясающая натура, потрясающие фактура и лица людей. Все, пишите, снимайте и так далее. Я учился в нью-йоркском университете, и одна моя коллега была из Кении, где нет ни фонда кино, ни министерства – они просто берут фотоаппараты и снимают яркие, красивые, запоминающиеся и трогающую душу фильмы. Думаю, что в арсенале талантливых абхазских кинематографистов есть новые технологи, желание и прекрасная натура. Поймите, далеко не каждый человек живет в такой красивой стране", - отметил он.

Подготовка каждого полнометражного фильма удовольствие не из дешевых, но нехватка средств не причина для того чтобы ничего не делать, уверен режиссер. Чтоб уложиться в бюджет Дашкин посоветовал снимать короткометражное кино и не вкладывать средства в дорогой звук.

Фильм российского режиссера Максима Дашкина "На дальних рубежах" показали на кинофестивале "Хрустальный источникЪ из Русского дома" в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 15 мая.

События в ленте разворачиваются на Российской военной базе в Кыргызстане. Одной из героинь Марие - жене заместителя командира базы не терпится вернуться Россию, но у нее завязываются отношения с сослуживцем мужа. История в фильме построена на этой любви.

Кинорежиссер признался, что изначально он планировал провести съемки в Абхазии, но, так как подобное не допускается на территории военных баз, они прошли в России. Что касается того, как прошел показ в столице республики и того, как абхазская публика приняла этот специфический для местного восприятия сюжет, Дашкин остался доволен.

"Я понимаю, что вопрос измены болезненно воспринимается на Кавказе, но тема общечеловеческая. Видимо, нам в России – людям из больших городов граница верности, наверное, более размыта", - сказал он.

Открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ" впервые прошел летом 2018 года и был организован в целях продвижения отечественного кинематографа, развития культурного пространства, поддержки современной молодежной субкультуры и социальных проектов.

В сезоне 2021 года первой страной, где этот фестиваль состоится, стала Абхазия. Он также пройдет в странах СНГ, Южной Осетии и на Кипре.

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