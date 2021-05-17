Еще 45 новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15051 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14031 человек.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 45 человек из 279 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткурчалской ЦРБ - 7 пациентов.

В Абхазии с 11 мая началась кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".