22:40 17 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.66
Поиск

Еще 45 новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1307)
15501
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/12/1031122360.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210517/1032438733/Esche-45-novykh-sluchaev-COVID-19-podtverzhdeno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15051 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14031 человек.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 45 человек из 279 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткурчалской ЦРБ - 7 пациентов.

В Абхазии с 11 мая началась кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1307)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Обрушение многоэтажного здания: кадры ракетного удара по сектору Газа
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться