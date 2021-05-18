Более ста человек привились от коронавируса в Абхазии

Вакцина от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Абхазию из России 30 апреля в количестве 6500 доз.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 100 жителей Абхазии уже сделали прививку от коронавируса, рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа на открытии пункта вакцинации в Сухумской городской поликлинике №3 18 мая.

"Сначала прививаются медицинские работники, потом сотрудники социальной сферы, правоохранительных органов. Очень много заявок от людей, которые хотят прививаться", - отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, который также присутствовал на открытии пункта вакцинации.

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.

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