Предыдущий состав Гудаутского районного собрания утвердил Баграта Боджгуа в должности главы района 19 марта после повторного представления его кандидатуры президентом Абхазии Асланом Бжания.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Новый состав депутатов Гудаутского собрания утвердил Баграта Боджгуа в должности главы администрации района во вторник 18 мая, передает корреспондент Sputnik.

За назначение проголосовало 26 депутатов, двое были против и один отсутствовал на заседании, так как находится на самоизоляции.

Как уточнил председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия, прошлый состав депутатов утвердил главу за 12 дней до окончания своих полномочий, что идет вразрез с законом. По словам Малия, районные депутаты не имеют юридического права принимать такое решение, если до окончания их полномочий остается менее двух недель. Это единственное решение, которое они не могут принять в этот отрезок времени.

© Sputnik / Бадри Есиава Новый состав Гудаутского собрания утвердил Боджгуа на пост главы района

Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района приказом президента Абхазии Аслана Бжания в мае 2020 года. Боджгуа сменил на этом посту Руслана Ладария.

На заседании 29 января депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Боджгуа в должности главы районной администрации. Ему не хватило одного голоса.

Президент Абхазии Аслан Бжания повторно направил документы в Собрание Гудаутского района о рассмотрении кандидатуры Баграта Боджгуа на пост главы администрации района 4 марта. 19 марта прошлый состав депутатов принял его кандидатуру.

11 апреля 2021 года в Абхазии прошли выборы депутатов в органы местного самоуправления.

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги

Согласно поправкам в Конституцию Абхазии, которые были внесены депутатами Народного Собрания в январе 2016 года, в частности, в порядок назначения президентом глав администраций городов и районов, в случае повторного отклонения Собранием ранее представленной кандидатуры президент вносит в Собрание новую кандидатуру в срок, не превышающий 30 дней.

В этом случае до назначения главы администрации города, района, президент вправе назначить исполняющего обязанности.

Главой администрации района, города Сухум, города в районе, поселка, села может быть назначен гражданин Республики Абхазия, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее пяти лет.