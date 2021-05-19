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Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт на один день

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210519/1032448854/Konsulskiy-otdel-Posolstva-Rossii-v-Abkhazii-budet-zakryt-na-odin-den.html

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускаются не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет принимать граждан в пятницу, 21 мая. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

Консульский отдел Посольства будет закрыт по техническим причинам. 

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