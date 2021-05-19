Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт на один день

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускаются не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет принимать граждан в пятницу, 21 мая. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.
Консульский отдел Посольства будет закрыт по техническим причинам.
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