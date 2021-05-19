Организация ветеранов "Аруаа" предложила Аслану Бжания уйти в отставку

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Общественная организация "Аруаа" предлагает президенту Абхазии Аслану Бжания уйти в отставку, сказал член высшего совета организации Хына Думава на брифинге в АРСМИРА в среду 19 мая.

"Он проявил шаткость во внешней политике, которая истолкована в Грузии как наша слабость и готовность сдать свою независимость. Мы не можем себе позволить, чтобы глава государства заигрывал с врагом, который наращивает свои военные силы в надежде на реванш", - подчеркнул Думава.

Также он добавил, что организация не приемлет переговоров с Грузией, обозначенных в концепции внешней политики страны.

"Об этом мы не раз говорили в своих выступлениях и заявлениях. Повторим еще раз, мы не допустим визит грузинских политиков и врагов в Абхазию и не имеем права принимать какие-либо подарки от Грузии", - заметил он.

Председатель "Аруаа" Тимур Гулия подчеркнул, что брифинг проходит на фоне напряженности в нашем обществе.

"Вчера было совершено еще одно гнусное преступление, был убит племянник первого президента Кемал Ардзинба, он был названным сыном Владислава Ардзинба. Мы приносим свои соболезнования родным и близким погибшего", - сказал Гулия.

Член высшего совета "Аруаа" Федор Сакания призвал власть прислушаться к мнению организации, касающемуся различных вопросов жизнедеятельности государства.

"Смена власти насильственным путем никому не нужна, и мы не хотим этого, но подводить народ к перевороту не надо. Новая власть говорит, что она лучше прошлой, в таком случае покажите в чем и не разделяйте народ, не нужно преследовать политических оппонентов, оказывать давление, это неизбежно приведет к напряжению в нашем обществе", - заметил он.

Затем Тимур Гулия подчеркнул, что на Абхазском государственном телевидении не отражается палитра мнений, существующих в обществе, что ведет к дальнейшему расколу людей и дискредитирует власть, которая шла на выборы с лозунгами открытости и гласности.

Представитель "Аруаа" Роман Кутарба выразил мнение о том, что ситуация с пандемией коронавируса выявила нежелание власти заниматься здоровьем своих граждан.

"Официальная статистика не соответствует действительности, потому что не учитываются люди, умершие дома и за пределами нашей страны, а их большое количество. Вакцинация только началась, хотя на высшем уровне ее обещали начать еще в январе", - подчеркнул Кутарба.

Председатель "Аруаа" Тимур Гулия также заметил проблемы энергетики в Абхазии.

"Надо иметь план дальнейших действий, не распродажу, что будет означать повышение цен на электроэнергию до российского уровня, а идею, направленную на сохранение энергетического потенциала", - сказал он.

В завершении Гулия подчеркнул, что Парламент страны должен принять закон об импичменте президента для того, чтобы прервать череду неконституционной смены власти в Абхазии.

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