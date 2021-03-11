Съезд "Аруаа" и кордоны у правительства: один день политической жизни Абхазии

Одиннадцатого марта в Сухуме состоялся девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа". О том, какие вопросы поднимали на собрании и какие меры безопасности приняли у здания Администрации президента, читайте в материале Sputnik Абхазия.

По итогам съезда ветеранской организации "Аруаа" была принята резолюция, согласно которой президенту страны было предложено добровольно покинуть свой пост из-за провальной, по мнению участников встречи, политики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Силовики у Администрации

С утра к Администрации президента Абхазии стали подходить сторонники Аслана Бжания, их собралось более двухсот человек. Были подтянуты и силовики, которых изначально было около ста, затем их количество стало больше. А перед входом в здание поставили железные ограждения. Такие усиленные меры были обусловлены очередным съездом общественной ветеранской организации "Аруаа", которая была намечена на час дня.

Люди, собравшиеся у президентской Администрации, выражали свою поддержку действующей власти и политике, которая она проводит. Накануне руководители силовых ведомств – МВД, Генпрокуратуры и СГБ – обратились к участникам съезда придерживаться правопорядка и не выходить за рамки закона.

"Когда Бжания пришел к власти, многим это не понравилось. Но если сторонники оппозиции думают, что их намерения смогут реализоваться, то они ошибаются. Я поддерживаю Бжания и его политику, программу. Народ должен быть сознателен, делать самостоятельный выбор и помнить о Родине. Наши события видят в других государствах, это стыдно", - сказал один из сторонников президента Виталий Арлан.

В назначенный час начался съезд общественной ветеранской организации "Аруаа", на который собралось более 700 человек. Открыл встречу руководитель Темур Гулия, он выступил с основным докладом, касающимся общественно-политической ситуации в стране.

Он коснулся многих вопросов, которые касаются жизнедеятельности государства, в которых, по мнению "Аруаа" руководство не продемонстрировало успехов. Критике, в частности, подверглась политика многоуровневых переговоров с Грузией, отмечалось, что экономическое взаимодействие с вражеской страной приведет лишь к распространению политики Грузии в республике.

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Выступавшие отмечали непродуманную политику руководства в отношении добычи криптовалют, разрешив эту деятельность, что привело к энергетическому кризису в стране.

Не было намерения госпереворота

Итоговым выступлением на съезде "Аруаа" стала речь председателя "Абхазского народного движения" Адгура Ардзинба, который выразил свое недоумение принятыми мерами безопасности у Администрации президента, так как никто насильственным путем захватывать здание не собирался.

"Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватили тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате госпереворота. Мы хотим развиваться, но мы не видим программы, концепции развития, мы не видим предложений и идей, мы не видим системных шагов и реформ. Мы не видим, чтобы власть имущие исполняли хоть какие-то свои обещания. Главный тезис власти о том, что прошел всего год и сейчас тяжелое время из-за пандемии коронавируса, не выдерживает никакой критики", - сказал Ардзинба в своем выступлении.

После участники съезда приняли резолюцию, которая призывает президента страны Аслана Бжания покинуть свой пост по собственному желанию, так как во многих ключевых сферах жизнедеятельности страны ему не удалось добиться положительных результатов.

"Аруаа" также обратилась к депутатам Парламента экстренно принять закон об импичменте президента, чтобы исключить антиконституционные методы смены власти.

С принятием резолюции участники съезда разъехались по домам. Затем к собравшимся сторонникам вышел президент Аслан Бжания и поблагодарил их за поддержку.

"Я хочу поблагодарить всех, то кто выразил свою поддержку действующему руководству, за правильное поведение, за тактичное поведение. Наш курс остается неизменным", - сказал он.

Аслан Бжания также выразил надежду на то, что руководству страны удастся обеспечить мир и стабильное развитие страны в стратегическом сотрудничестве с Россией.