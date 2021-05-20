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Мотострелки российской военной базы в Абхазии провели учения в горах с вертолетами

© Foto / Artur Lebedev
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В мероприятиях боевой подготовки участвуют более тысячи военнослужащих российской военной базы.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к изучению и отработке тактики действий в составе высокомобильных групп в горных условиях, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Высокомобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в определенные районы, отмечается в сообщении.

Учения проходят на полигонах Цабал и Нагвалоу, где экипажи вертолетов четвертой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО и военнослужащие мотострелковых подразделений отработали тактику переброски высокомобильных групп в районы выполнения задач, а также посадку и высадку военнослужащих в горной местности с использованием вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор".

Высокомобильные подразделения способны перемещаться по фронту и в его глубину с помощью приданных транспортных и многоцелевых вертолетов, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.

Всего в мероприятиях боевой подготовки участвуют более тысячи военнослужащих российской военной базы.

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