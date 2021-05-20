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Спасатели ищут туриста из России в горах Абхазии на возможном маршруте спуска

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Российский турист, пропавший в горах Абхазии (21)
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Поисково-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает поиски пропавшего в высокогорье российского туриста.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Поисково-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии пока не обнаружил российского туриста Владимира Ульянова. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Спасатели обследовали район Восточной Гумисты. Однако поиски ни к чему не привели.

Поисково-спасательная группа отрабатывает обратный маршрут следования из высокогорной части к побережью до плотины СухумГЭС.

Поиски российского туриста Владимира Ульянова в верховьях реки Гумисты ведутся с 12 мая.

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.

19 мая поисково-спасательный отряд добрался до базового лагеря, где был оставлен турист. Однако никаких вещей и палатки туриста на месте не было обнаружено. Предполагается, что мужчина решил самостоятельно спуститься с высокогорья.

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Темы:
Российский турист, пропавший в горах Абхазии (21)

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