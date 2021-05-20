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День памяти жертв Кавказской войны: как отметят в Абхазии 21 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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21 мая 1864 года день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Селма Базба. Мероприятия, посвященные памяти жертв Кавказской войны состоятся в Сухуме в пятницу 21 мая, сообщили Sputnik в Государственном комитете по репатриации Абхазии.

Совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом комитет проведет фотовыставку, посвященную махаджирам (термин, закрепившийся за вынужденными переселенцами с Кавказа - прим. ред.). Она откроется на Набережной Махаджиров у Мемориала памяти жертв Кавказской войны. В 16:00 в Абхазском драматическом театре покажут спектакль "Последний из ушедших".
В 20:00 на набережной начнется факельное шествие, будет зажжена ритуальная свеча "ащамака" и разожжен "нартский костер", в море будут опущены венки.

"Традиционно, у Мемориала памяти жертв Кавказской войны соберутся представители руководства страны, студенты, школьники, репатрианты. Они почтут память тысяч абхазов, пострадавших в этих событиях", - сообщили в комитете по репатриации.

В Гагре день памяти жертв Кавказской войны почтят шествием от павильона до Мемориала независимости в 17:00. После шествия состоится торжественное возложение цветов.

В Гудауте в 10:00 состоится памятная церемония и возложение у Мемориала памяти махаджиров.

В Очамчире памятные мероприятия начнутся в 19:00 на берегу. Состоится возложение цветов, будет запущен венок в море.

День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции. 

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