Рицинский парк за пять месяцев этого года побил 25-летний рекорд по посещаемости

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Рицинский национальный реликтовый парк с января по 20 мая посетило более ста тысяч туристов, что больше показателей аналогичных периодов со дня открытия в 1996 году, рассказал директор парка Адамур Багателия.

"По данным на 20 мая, мы достигли рубеж в сто тысяч посетителей с начала года. Это большая для нас цифра. В прошлом году было намного меньше. За всю историю существования парка у нас не было таких показателей", - отметил он.

С учетом такой положительной тенденции, по мнению Багателия, предстоящий летне-курортный сезон должен быть успешным в плане большого количества гостей Нацпарка.

Ранее в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия Багателия сообщил, что в период с 1 января по 30 апреля 2021 года для посещения Рицинского национального реликтового парка было продано билетов на сумму около 24 миллионов рублей.

В начале мая 2021 года на территории Рицинского Национального парка приступили к ремонту проблемных участков дороги и асфальтированию. По словам Багателия, эта работа на стадии завершения. Осталось примерно два или три дня.

Он также уточнил, что демонтированный старый асфальт будет выложен по дороге, ведущей к Ауадхаре, которая расположена существенно выше озера Рица.

Ремонтные работы проводятся на более поврежденных участках дороги – с 15 по 42 километры.

Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

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