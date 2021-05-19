Ожидается рекордный турпоток в Абхазию летом 2021 года

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Учитывая информацию по бронированию и большой поток отдыхающих в майские каникулы, туристический сезон в Абхазии в 2021 году будет рекордным, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя пограничного отряда СГБ Руслан Латипов.

По его словам, туристический поток в Абхазии за майские праздники вырос 1,6 процента в сравнении с периодом в марте-апреле 2021 года.

Поток туристов в Абхазию на майские каникулы вырос на 130 тысяч в сравнении с показателями 2019 года. В доковидном 2019 году в этот же период приехали более 20 тысяч человек.

Нагрузка на контрольно-пропускной пункт Псоу в период с 1 по 10 мая увеличилась на 1,5 процента.

"Были периоды, когда на пункте пересечения российско-абхазской границы возникали большие очереди. Это связано с резким увеличением туристического потока. Однако, мы старались максимально быстро пропускать туристов", - сказал Латипов.

Латипов отметил, что с учетом статистики перехода границы туристический поток в летний период в 2021 году будет держаться на уровне 2019 года, когда границу пересекли более одного миллиона туристов.

Туристический сезон в Абхазии в 2020 году начался с первого августа. Российско-абхазская граница была закрыта на четыре месяца в связи с пандемией коронавируса. За период с августа по октябрь 2020 года Абхазию посетили более 600 тысяч человек.

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