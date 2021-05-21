Учеба в России: завершен первый этап отборочной кампании для абхазских абитуриентов

Пресс-конференция по итогам первого этапа отборочной кампании на поступление абхазских абитуриентов в российские вузы прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 21 мая.

О том, на какие специальности в этом году выделены квоты и когда начнется второй этап поступления в вузы, читайте в нашем материале.

Всего в этом году для абхазских абитуриентов в российских высших учебных заведениях выделено 52 квоты.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Промежуточный этап

Рассказывая о нынешней отборочной кампании, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха сказал, что завершен только первый этап – собраны досье всех победивших кандидатов и отправлены в Москву.

"Эти досье в свою очередь перейдут в министерство науки и высшего образования Российской Федерации, которое еще дополнительно будет проверять досье и потом распределять их по конкретным вузам. После чего победившие кандидаты вступят в образовательные отношения с вузами", - подчеркнул он.

Для того, чтобы стать кандидатами на поступление в российские вузы претенденты должны были пройти регистрацию на информационном портале "Образование в России".

"Прежде всего, хотел выразить признательность абхазским коллегам, поскольку все организационные и прочие вопросы по ходу этой отборочной кампании решали вместе с ними в рамках нашей рабочей группы", - сказал руководитель представительства Россотрудничества.

Вадим Чеха добавил, что традиционно в отборочной кампании активное участие принял Абхазский государственный университет.

"Участие выразилось, в том числе в предоставлении возможности для кандидатов сдачи на базе АГУ тестирования в дистанционной форме. То есть абитуриент мог не только дома пройти тестирование, но прийти в Абхазский государственный университет и там осуществить дистанционное тестирование с помощью специалистов вуза", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вадим Чеха

Одна из особенностей отборочной кампании в этом году заключалась в том, что процесс прошел с максимальным применением технологий даже по сравнению с прошлым годом.

"То есть кандидат на поступление в российский вуз сдавал тесты посредством взаимодействия с компьютерными программами. Тесты разрабатывались ведущими российскими вузами. Абитуриент, который приедет из Абхазии в российский вуз, в любом варианте столкнется с гибридным обучением, сочетающим и онлайн форму и обычную форму, которая является традиционной", - заметил Чеха.

В этом году, многие российские вузы предоставляли места для абхазских абитуриентов в режиме олимпиадного и иных вариантов отбора. Это Московский автомобильно-дорожный университет, Казанский авиационный университет и ряд других вузов, которые осуществляли самостоятельно отбор на бесплатное обучение, сказал он.

"Отборочная кампания в этом году показала эффективность информационных технологий не как основной, а как дополняющий традиционный образовательный процесс, предполагающий передачу фундаментальных знаний", - подчеркнул Вадим Чеха.

Всего в отборочных испытаниях участвовало 132 человека при том, что зарегистрировалось 400 человек. Часть не участвовали в отборе, кто-то решил использовать другие способы поступления в российские вузы, заметил он.

Какие специальности

Специальности традиционно были разделены на несколько групп – по магистратуре, бакалавриату и аспирантуре, рассказал руководитель представительства Россотрудничества.

"В этом году по сравнению с прошлым годом по уровню аспирантуры у нас появились такие направления, как дефектологическое образование, появились такие новые направления, как архитектура, техника и технология строительства, социология и социальная работа, юриспруденция. В части магистратуры очень большой поток был на творческие специальности, юриспруденции и на ряд других направлений", - заметил Вадим Чеха.

На бакалавриат отборочные испытания проходили в виде тестирования, на магистратуру и аспирантуру отбор проводился по среднему баллу, который отражен в документе об образовании.

"В части бакалавриата тоже появились новые специальности – пожарная безопасность, техносфера и безопасность, таможенное дело, одно место на юриспруденцию, появилась архитектура и техника, технология строительства. Самая популярная профессия традиционно для Абхазии – медицина", - заметил он.

Старший референт представительства Россотрудничества в Абхазии Андрей Удалов сказал, что в этом году на Абхазию было выделено 52 квоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Андрей Удалов

"По завершении отборочной кампании мы набрали 52 абитуриента из Республики Абхазия по всем уровням образования, включая бакалавриат, специалитет, аспирантура, ординатура, магистратура", - сказал Удалов.

Консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев сказал, что кандидаты на поступление в российские вузы по творческим специальностям необходимо самим связываться с вузами для того, чтобы получить информацию о том, когда и в каком формате они должны сдавать вступительные творческие испытания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Михаил Самаев

По имеющейся информации вступительные испытания по творческим специальностям в вузах России начнутся вначале июня, сказал Михаил Масаев.