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Сотрудники МЧС Абхазии эвакуировали постояльцев отеля на учениях в Гагре

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210522/1032471006/Sotrudniki-MChS-Abkhazii-evakuirovali-postoyaltsev-otelya-na-ucheniyakh-v-Gagre.html

Личный состав пожарно-спасательного отряда Гагры провел учения, приуроченные к началу туристического летнего сезона.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии, по легенде учений, эвакуировали постояльцев отеля, которые не успели покинуть здание во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Учения проходили на территории гостиницы "Европа", вмещающей 500 человек. На пятом этаже отеля, по легенде, произошел сильный пожар. 

К моменту проведения учений по плану 380 постояльцев, отдыхавших в отеле, были организованно эвакуированы. Однако пять человек оказались заблокированы на этаже. Условным пострадавшим была оказана медицинская помощь. 

© Foto / сайт МВД Абхазии
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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил, что личный состав в целом хорошо справился с поставленной задачей. Однако предстоит более подробный и тщательный разбор всех этапов состоявшихся учений.

В учениях были задействованы шесть единиц спецтехники и 30 человек личного состава ПСО Гагры. 

В конце апреля в ведомстве состоялось совещание, на котором всем подразделениям МЧС было поручено в течение месяца провести учения по профильным направлениям, чтобы в крайне сжатые сроки мобилизовать все имеющиеся силы и средства для обеспечения безопасного отдыха максимального числа потенциальных туристов.

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