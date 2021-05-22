Сотрудники МЧС Абхазии эвакуировали постояльцев отеля на учениях в Гагре

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии, по легенде учений, эвакуировали постояльцев отеля, которые не успели покинуть здание во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учения проходили на территории гостиницы "Европа", вмещающей 500 человек. На пятом этаже отеля, по легенде, произошел сильный пожар.

К моменту проведения учений по плану 380 постояльцев, отдыхавших в отеле, были организованно эвакуированы. Однако пять человек оказались заблокированы на этаже. Условным пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил, что личный состав в целом хорошо справился с поставленной задачей. Однако предстоит более подробный и тщательный разбор всех этапов состоявшихся учений.

В учениях были задействованы шесть единиц спецтехники и 30 человек личного состава ПСО Гагры.

В конце апреля в ведомстве состоялось совещание, на котором всем подразделениям МЧС было поручено в течение месяца провести учения по профильным направлениям, чтобы в крайне сжатые сроки мобилизовать все имеющиеся силы и средства для обеспечения безопасного отдыха максимального числа потенциальных туристов.

Читайте также: