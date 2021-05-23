Карантинная служба Абхазии не нашла калифорнийского трипса в республике

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора 17 мая обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс, после чего запретили ее ввоз в Сочи.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Проверка, которую провела Карантинная служба Абхазии не выявила наличие калифорнийского цветочного трипса в республике, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник службы Анзор Вартагава.

Проверка была проведена после появившейся информации о том, что партию абхазской клубники запретили ввозить на территорию России, добавил он.

"Мы периодически проводим проверки, ставим специальные ловушки, но этого вредителя на территории Абхазии не существует. Мы не можем сказать, откуда мог взяться калифорнийский трипс в партии клубники, которую везли в Россию", - подчеркнул Вартагава.

Он также добавил, что карантинная служба проверят клубнику не только при ее перевозке за границу, но и в хозяйствах, где выращивают товар. Вартагава отметил, что в мире существует более 5000 видов трипсов, калифорнийский впервые появился в Америке, в 1983 году он появился в Европе, а 90-х годах его впервые зафиксировали в России.

"Существуют другие виды трипса, которые можно обнаружить на овощах, но именно на клубнике этого вредителя в республике мы не обнаружили. Тем не менее перед нашими специалистами стоит задача продолжать проводить контрольные проверки, направленные на поиски насекомого", - заметил Анзор Вартагава.

Кроме того, он подчеркнул, что остается непонятным, кому принадлежит партия клубники, в которой обнаружили калифорнийский трипс.

"Не установлено, кому принадлежит эта партия товара, наши сотрудники работают на границе постоянно, но при этом к ним никто не обращался по поводу возвращенной клубники, нас должны были уведомить о возвращении товара на территорию республики, но этого не было сделано, поэтому сложно комментировать эту ситуацию", - подчеркнул Вартагава.

18 мая появилась информация о том, что инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс, после чего запретили ее ввоз в Сочи.

Зараженный товар вернули грузоотправителю, чтобы не допустить распространения вредителя на территории России. Отмечалось, что это второй случай выявления западного цветочного трипса в клубнике в текущем году.

Калифорнийский трипс - мелкое насекомое, оно высасывает соки из растения, портит его товарный вид и вкусовые качества. Родина жука – Северная Америка.

Слушайте также: