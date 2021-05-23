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Арт-фестиваль продолжает свою работу в Абхазии

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210523/1032481000/Art-festival-prodolzhaet-svoyu-rabotu-v-Abkhazii.html

Арт-фестиваль "Завтра наступит уже сегодня" проходит в морском порту Сухума с 20 по 27 мая.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik, Селма Базба. Идет четвёртый день арт-фестиваля "завтра наступит уже сегодня" от компании Colors of Nation. 

По программе арт-фестиваля уже состоялись открытые дискуссии с абхазскими художниками и просто зрителями на различные темы: как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы и когда наступает завтра. Состоялся показ документального фильма "Бернинг-мэн" и дискуссия о свободе и национальных традициях.

В рамках фестиваля на стенах сухумского морского порта создается арт-объект. Рисует его художник приглашённый из России - Макс Гошко-Даньков. 20 мая он уже приступил к раскрашиванию верхней части сухумского морского порта. Что там будет изображено - организаторы пока держат в тайне, но автор говорит, что заранее не планировал рисунок.

  • Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль
    © Sputnik / Леон Адлейба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль

Макс Гошко-Даньков является современным художником работающим в стилистике декоративной живописи. В своём творчестве он использует различные материалы - маркёры, фломастеры, фиксирующие лаки.

"Я делаю арт-объект и предоставляю публике, чтобы дополнили цвет, не разрисовывать, потому, что когда говоришь разрисовывать первый вопрос – нужно ли по клеточкам. У нас нет вообще никаких правил, по факту я себя выразил, дальше ты можешь выразить себя. У людей ломается шаблон, спрашивают: а я могу сверху этого нарисовать. Да, в том-то и прелесть, что искусство многослойное и нет какого-то одного слоя, который должен быть", - рассказал он.

По планам художника и организаторов, Арт-объект будет окончен к завершению фестиваля 27 мая.

Партнеры проекта – администрации города Сухум, столичный Морпорт, компания "Аквафон" и Sputnik Абхазия.

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