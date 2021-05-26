Верховный суд начал рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

На набережной Махаджиров в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября 2019 года произошла стрельба, в результате которой погибли Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. В Верховном суде Абхазии началось рассмотрение дела об убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава в Сухуме в ноябре 2019 года.

Суд рассматривает дело в составе судей Романа Кварчия, Генри Гамисония и председателя Мимозы Цушба. Уголовное дело было передано в Верховный суд 30 апреля.

Как сообщала Генпрокуратура Абхазии, в совершении тройного убийства обвиняются организаторы банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и члены банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба. Они обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба.

Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.