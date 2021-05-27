Анкваб: можем прийти к варианту обязательного вакцинирования от COVID-19

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Кабинета министров республики 26 мая не исключил варианта проведения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в республике. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

"Темпы вакцинации от COVID-19, к сожалению, низкие, продолжает бытовать мнение о том, что ничего серьезного нет, у нас все в порядке, все хорошо или - а зачем нам нужна вакцинация. У нас не все хорошо, к большому сожалению, а вакцинация нужна. Когда у нас будут соответствующие запасы вакцины, может быть, мы придем к варианту обязательного вакцинирования, потому что пока никто не зарегистрировал, что у нас все нормально. Вы помните, что болезнь пошла на спад, потом резкие скачки, причины одни и те же, массовые, кучные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях", - заметил он.

Премьер-министр также привел неутешительные цифры по заболеваемости коронавирусом в Абхазии.

"Ковид никуда не ушел. Если судить по вчерашним цифрам, то у нас инфицировано шесть процентов населения. У нас очень высокий объем зараженных на 10 тысяч населения, это больше 610 человек. Эти показатели значительно выше российских", - сказал Анкваб.

Кроме того, он добавил, что необходимо продолжить выполнение распоряжения президента об ограничительных мерах.

"Ситуация непростая, вы знаете число погибших от этой болезни, летальность 1,6% от общего числа заразившихся, процент выздоровления достаточно высокий, примерно 96%. Благодаря нашим специалистам, мы исследовали около 27% населения на предмет болезни, врачи провели более 11 тысяч дополнительных исследований, это очень большая работа и немалая нагрузка на службы", - подчеркнул глава правительства.

На первом месте по заболеваемости город Сухум и Сухумский район, это примерно 48,3% от общего числа, в Гудаутском районе около 15,6%, в Гагрском районе - 10,3%, в Очамчырском районе - 9,6%, в Ткуарчалском колеблется от 4,0 до 4,2%, в Галском районе примерно 6,5%, привел цифры Александр Анкваб.

Учитывая непростую ситуацию, Министерство здравоохранения в лице вновь назначенного министра должны уделять особое внимание проблеме COVID-19 в республике, заметил глава правительства.

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