Премьер-министр Абхазии призвал чиновников быть ответственными

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Письменные обращения граждан свидетельствуют о том, что отдельные чиновники забывают, что они наняты на работу, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Кабинета министров 26 мая. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

"Как ваш коллега, могу многое простить, но никогда не прощу бездушного, безответственного отношения к людям. Хочу, чтобы мы с вами договорились еще на берегу, и передайте это своим подчиненным. Ко мне поступает обширная информация, говорю вам прямо, как не должно быть, как нельзя разговаривать с людьми. Нельзя, ссылаясь на свою занятость, отправлять обратно без ответов беременную девушку, пожилого человека, которые приехали издалека в центр в надежде получить помощь, но столкнулись здесь с глухой стеной. Чтобы вы понимали, эту стенку мы разрушим бульдозером, бульдозер у нас есть", - подчеркнул Анкваб.

Александр Анкваб обратился к главам администраций, министрам, их заместителям, начальникам управлений, отделов.

"Пересмотрите свое отношение - надо хорошо работать или освободить должность. Девушка, которая приехала из Ткуарчала на восьмом месяце беременности, не на личной автомашине или машине супруга, а на автобусе. Пришла в учреждение, где ей обязаны помочь, а ей просто сказали – сейчас денег нет, не до вас. Знакомо? Я думаю, знакомо вам всем. Это должно быть исключено", - заявил премьер-министр.

Глава правительства призвал чиновников относиться к своей работе, опираясь на высокую ответственность перед гражданами республики.

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