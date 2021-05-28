21:16 28 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.59
  • EUR89.67
Поиск

Минздрав Абхазии: вакцинацию от COVID-19 прошли 976 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (50)
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/12/1032440732.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210528/1032513715/Minzdrav-Abkhazii-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19-proshli-976-chelovek.html

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой, руководителем Аппарата Кабмина Давидом Сангулия.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Правда, популизм и дезинформация: лекция о вакцинации от COVID-19 прошла в Сухуме
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. По данным на 28 мая, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 976 человек, об этом премьер-министру Александру Анкваб доложил Минздрав на совещании в правительстве, сообщает официальный сайт Кабинета министров Абхазии.

Также ведомство отмечает, что количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30%. 27 мая в столице прошли вакцинацию 142 человека.

Руководители медицинских ведомств рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики.

"Определение региональных параметров иммунного статуса будет проводиться на основании результатов исследования крови человека на антитела к коронавирусу. Забор крови для исследований будет осуществляться во всех районах Абхазии у определенного программой количества человек разных возрастных групп. Программа начнется во второй декаде июня и продлится несколько недель", - отметили медики.

Александр Анкваб поручил тщательно контролировать соблюдение условий транспортировки и хранения вакцины, отслеживать состояние и показатели иммунного статуса вакцинируемых граждан, проводить подготовку ко второму этапу вакцинации в республике.

Медики сообщили премьер-министру о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

Представители системы здравоохранения намерены информировать граждан о необходимости усиления мер индивидуальной защиты.

Читайте также:

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (50)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
Спустя пять лет: 28 мая 2016 года в Абхазии стартовал чемпионат мира ConIFA-2016
Виртуальный бой истребителей России и США: кто победит в схватке
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться