Минздрав Абхазии: вакцинацию от COVID-19 прошли 976 человек

. По данным на 28 мая, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 976 человек, об этом премьер-министру Александру Анкваб доложил Минздрав на совещании в правительстве, сообщает официальный сайт Кабинета министров Абхазии.

Также ведомство отмечает, что количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30%. 27 мая в столице прошли вакцинацию 142 человека.

Руководители медицинских ведомств рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики.

"Определение региональных параметров иммунного статуса будет проводиться на основании результатов исследования крови человека на антитела к коронавирусу. Забор крови для исследований будет осуществляться во всех районах Абхазии у определенного программой количества человек разных возрастных групп. Программа начнется во второй декаде июня и продлится несколько недель", - отметили медики.

Александр Анкваб поручил тщательно контролировать соблюдение условий транспортировки и хранения вакцины, отслеживать состояние и показатели иммунного статуса вакцинируемых граждан, проводить подготовку ко второму этапу вакцинации в республике.

Медики сообщили премьер-министру о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

Представители системы здравоохранения намерены информировать граждан о необходимости усиления мер индивидуальной защиты.

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