Генпрокуратура Абхазии утвердила обвинение в отношении Муртаза Габния

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника спецприемника МВД Абхазии Муртаза Габния, сообщается на официальном сайте ведомства.
Габния обвиняется в превышении должностных полномочий - незаконном освобождении арестованного Милора Когония 26 марта 2021 года.
Уголовное дело отправлено на рассмотрение в Сухумский горсуд.
22 апреля 2021 года в следственное управление Генпрокуратуры из управления собственной безопасности МВД поступило сообщение о преступлении.
По материалам проверки выяснилось, что Габния 26 марта без соответствующего постановления суда освободил из камеры специального приемника-распределителя МВД своего соседа Милора Когония, который был арестован судом на 15 суток.
В тот же вечер Габния отвез освобожденного им Когония по его месту жительства.
Как отмечала ранее пресс-служба ведомства, своими действиями Муртаз Габния нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу МВД Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя МВД республики.
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