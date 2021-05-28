21:17 28 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.59
  • EUR89.67
Поиск

Генпрокуратура Абхазии утвердила обвинение в отношении Муртаза Габния

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1c/1032515357.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210528/1032515364/Genprokuratura-Abkhazii-utverdila-obvinenie-v-otnoshenii-Murtaza-Gabniya.html

Уголовное дело в отношении начальника Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Абхазии Муртаза Габния было возбуждено в апреле 2021 года.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника спецприемника МВД Абхазии Муртаза Габния, сообщается на официальном сайте ведомства.

Габния обвиняется в превышении должностных полномочий - незаконном освобождении арестованного Милора Когония 26 марта 2021 года.
Уголовное дело отправлено на рассмотрение в Сухумский горсуд.

22 апреля 2021 года в следственное управление Генпрокуратуры из управления собственной безопасности МВД поступило сообщение о преступлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Начальник Спецприемника МВД Абхазии обвинен в превышении полномочий

По материалам проверки выяснилось, что Габния 26 марта без соответствующего постановления суда освободил из камеры специального приемника-распределителя МВД своего соседа Милора Когония, который был арестован судом на 15 суток.

В тот же вечер Габния отвез освобожденного им Когония по его месту жительства.

Как отмечала ранее пресс-служба ведомства, своими действиями Муртаз Габния нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу МВД Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя МВД республики.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
Спустя пять лет: 28 мая 2016 года в Абхазии стартовал чемпионат мира ConIFA-2016
Виртуальный бой истребителей России и США: кто победит в схватке
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться