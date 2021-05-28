Генпрокуратура Абхазии утвердила обвинение в отношении Муртаза Габния

Уголовное дело в отношении начальника Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Абхазии Муртаза Габния было возбуждено в апреле 2021 года.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника спецприемника МВД Абхазии Муртаза Габния, сообщается на официальном сайте ведомства.

Габния обвиняется в превышении должностных полномочий - незаконном освобождении арестованного Милора Когония 26 марта 2021 года.

Уголовное дело отправлено на рассмотрение в Сухумский горсуд.

22 апреля 2021 года в следственное управление Генпрокуратуры из управления собственной безопасности МВД поступило сообщение о преступлении.

По материалам проверки выяснилось, что Габния 26 марта без соответствующего постановления суда освободил из камеры специального приемника-распределителя МВД своего соседа Милора Когония, который был арестован судом на 15 суток.

В тот же вечер Габния отвез освобожденного им Когония по его месту жительства.

Как отмечала ранее пресс-служба ведомства, своими действиями Муртаз Габния нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу МВД Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя МВД республики.

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