Группа российских волонтеров подключится к поискам туриста Ульянова в горах Абхазии

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Формируется группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам Владимира Ульянова, сообщает МЧС Абхазии.

Ввиду особой сложности маршрута движения руководство спасательного ведомства страны решило включить в состав волонтерской группы двух сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, говорится в сообщении. Кроме того, группа волонтеров не будет подниматься в альпийскую зону, а ограничится поисками в районе лесного высокогорья.

МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста © Foto / facebook/МЧС Абхазии

МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста © Foto / facebook/МЧС Абхазии

МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста © Foto / facebook/МЧС Абхазии 1 / 3 © Foto / facebook/МЧС Абхазии МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста

Спасательное ведомство республики возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой альпинистов совершал поход в горах Абхазии. МЧС Абхазии совершает облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.