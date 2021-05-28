МЧС Абхазии продолжило поиски Владимира Ульянова с помощью вертолета

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии совершили облет территории в верховьях реки Гумиста, где предположительно может находиться пропавший российский турист Владимир Ульянов. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Спасатели облетели горные перевалы, обследовали южные склоны реки Бзыбь а на обратном пути устье реки Келасур, однако поиски не дали никаких результатов.

"Один из предполагаемых маршрутов движения пропавшего туриста, может проходить в окрестностях высокогорного села Псху, исходя из чего к поискам подключены сотрудники пожарно-спасательного подразделения села", - отмечает пресс-служба МЧС.

После завершения наземной части поисково-спасательной операции, которая также ни к чему не привела, МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории в верховьях Восточной Гумисты. При появлении благоприятных погодных условий, вертолет МЧС Абхазии производит облет территории. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе.

МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию 22 мая. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса. Спасательная команда также отработала обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью.

25 мая в прокуратуру Сухумского района поступил материал по факту пропажи Ульянова. На официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии 27 мая появилась информация, что прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. По словам инструктора группы, в которую входил мужчина, Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек. Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимали жилье. Утром 14 мая стало известно, что они покинули республику.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.

Друзья и родственники пропавшего в горах Абхазии туриста Владимира Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины.

Ранее, одна из организаторов акции Ульяна Елфимова рассказала, что в Абхазию приедет опытный инструктор, кандидат в мастера спорта по альпинизму с Урала Максим Вафин. Для начала поисков ему необходимо набрать команду из десяти человек из Абхазии или Сочи – гидов, охотников, егерей.