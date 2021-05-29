Приезд Нурмагомедова в Абхазию сорвался из-за санкционного давления США

Хабиба Нурмагомедова ждали с мастер-классом в Сухуме 1 июня, на мероприятии он собирался ответить на вопросы молодых спортсменов, посмотреть показательные бои учеников клуба "Георгия Победоносца", кроме того, планировались выступления молодых лидеров Абхазии и России.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Приезд чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Абхазию отменяется, сообщает Госкомспорта Абхазии со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

В Абхазии ждали Нурмагомедова с мастер-классом 1 июня в Международный день защиты детей на столичном стадионе "Динамо". Сообщается, что свой визит в республику он подтверждал в телефонном разговоре с президентом Асланом Бжания.

Приезд не состоится в связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США, отмечается в сообщении.

"Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств", - говорится в сообщении Госкомспорта Абхазии.

По информации ведомства, школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортcменов пройдет летом.