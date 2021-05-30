Не должны быть потеряны дети: администрация Сухума запустила социальный проект

Основная задача проекта "Не должны быть потеряны дети" – социализация и адаптация молодежи в обществе, поддержка молодежных инициатив и создание условий для их реализации.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Проект "Не должны быть потеряны дети" направлен на работу с молодежью, находящейся в социально опасном положении, сказала в интервью радио Sputnik сотрудница управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума Амина Авидзба.

Она сообщила, что проект разделен на несколько этапов, в рамках первого из них проводятся встречи с молодыми людьми из социально уязвимых семей, специалисты управления ставят перед собой задачу выявить проблемы и наладить коммуникации для их социализации и реабилитации.

"В первом этапе мы проводили встречи с ребятами, это подопечные фонда "Киараз". Мы с ними знакомились, налаживали коммуникативные связи, узнавали их поближе, чтобы в перспективе было проще с ними общаться и что-то предложить. Далее, во втором этапе, на котором мы сейчас находимся, мы встречаемся с ребятами, которые поделены по возрасту, и читаем им лекции о здоровье, праве, о профессиональном ориентировании, так как многие не знают о возможностях той или иной профессии", - сказала Амина Авидзба.

Задача состоит в том, чтобы предоставить детям как можно больше информации и в перспективе оказать им помощь в получении образования.

"У нас ребята из благотворительных фондов, они идут на контакт, приходят к нам с радостью, они очень талантливые и одаренные, просто им нужно немножко больше внимания уделять", - отметила она.

По словам Амины Авидзба, изначально планировалось, что возрастная категория участников проекта будет от 14 до 18 лет, но с учетом того, что интерес стали проявлять дети разных возрастов, на мероприятия приходит и семи- восьмилетние ребята. Также она рассказала, что планируется проведение мастер-классов для детей, которые уже определились с выбором профессии. К примеру, человек, давно работающий в кулинарии, покажет и расскажет об особенностях работы повара, ребята смогут попробовать свои силы, сами будут готовить те или иные блюда.

"Также будут мастер-классы и по искусству и по спорту, мы будем стараться их развивать в разных направлениях, чтобы им было проще выбрать свою будущую профессию", - отметила Авидзба.

Амина Авидзба сообщила, что на данный момент в проекте уже приняли участие около 50 детей. Поучаствовать в проекте "Не должны быть потеряны дети" могут не только подопечные благотворительных организаций, но и все желающие.